



"Дело 1000": отклонено ходатайство адвоката Нетаниягу

Прокуратура подала в суд ответ на запрос адвоката Биньямина Нетаниягу по "делу 1000".

Защитник лидера оппозиции просил получить от свидетеля Хадас Кляйн ее переписку с третьими лицами.

"В сложившихся обстоятельствах и с учетом возражения свидетеля против предоставления документов стороне обвинения, суд явно склонен отклонить ходатайство. Запрошенные документы могут нанести серьезный ущерб частной жизни свидетеля, а также третьим лицам. Кроме того, запрос может задержать судебный процесс и привести к необоснованной отсрочке свидетельских показаний", - сказано в заявлении.