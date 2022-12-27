



Делит портфели: Нетаниягу встречается с членами "Ликуда"

Биньямин Нетаниягу встречается с депутатами "Ликуда", чтобы разделить оставшиеся министерские портфели.



Несколько ведущих членов "Ликуда" борются за несколько оставшихся мест после того, как многие из основных портфелей были переданы партнерам по коалиции, сообщает Times of israel.



В настоящее время Нетаниягу встречается с Давидом Амсалем, который потребовал пост министра юстиции или спикера Кнессета. Затем он встретится с Амиром Охана, который, как говорят, просит министерство иностранных дел. Walla сообщает, что оба они, скорее всего, будут разочарованы.



Ожидается, что лидер "Ликуда" объявит о своих решениях уже завтра.

