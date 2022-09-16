



Делегацию из Китая не пустили к гробу Елизаветы II

Китайскую делегацию не допустили к церемонии прощания с Елизаветой II. Сообщается, что это связано с тем, что Китай наложил санкции на ряд британских парламентариев, осудивших геноцид уйгуров.



Спикер Палаты общин Линдси Хойл заявил, что отклонил просьбу китайских чиновников о доступе в Вестминстер-холл, где покойная королева будет находиться до похорон.



В официальном пояснении говорится, что такой шаг был предпринят в соображениях безопасности.



Однако стоит отметить, что чиновники смогут отдать дань уважения умершей британской королеве, поскольку запрет касается только Вестминстер-Холла. Делегация сможет попрощаться с Елизаветой II в Вестминстерском аббатстве, где пройдет траурная церемония.