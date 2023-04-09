



Делегация Саудовской Аравии ведет в Йемене мирные переговоры с повстанцами

По словам дипломатов, делегация Саудовской Аравии находится в столице Йемена для переговоров о возможном новом перемирии с поддерживаемыми Ираном повстанцами хути, которые контролируют город.



Официальные лица Саудовской Аравии находятся “в Сане, чтобы обсудить дальнейшие действия по установлению мира в Йемене”, по сведениям йеменского дипломата. Оманские посредники прибыли в столицу Йемена Сану в субботу.



Хути захватили город в 2014 году, что спровоцировало конфликт с международно признанным правительством, которое в течение восьми лет поддерживала военная коалиция во главе с Эр-Риядом.



Перемирие, объявленное примерно год назад, значительно снизило активные боевые действия в Йемене и до сих пор в значительной степени соблюдается, хотя официально срок его действия истек еще в октябре.



Источник в правительстве Йемена на условиях анонимности, сообщил в субботу, что саудовцы и хути в принципе договорились о шестимесячном перемирии, чтобы подготовить почву для трехмесячных переговоров об установлении двухлетнего “переходного периода”.



Ожидается, что соглашение позволит выполнить ключевые цели повстанцев, включая выплату заработной платы государственным служащим в районах, контролируемых хути, и снятие эксплуатационных ограничений в аэропортах и ​​портах под их контролем.