



Делегация Саудовской Аравии прибыла в Иран

Саудовская делегация прибыла в Тегеран в субботу, чтобы обсудить открытие своих дипломатических миссий в Исламской Республике, через два дня после исторической встречи в Пекине между их министрами иностранных дел, сообщает AFP .



Саудовская дипломатическая делегация прибыла в Иран, чтобы обсудить возобновление работы своих миссий после семилетнего перерыва, сообщило министерство иностранных дел Эр-Рияда.



Со ссылкой на официальное Саудовское агентство печати (SPA) министр назвал визит частью “реализации трехстороннего соглашения”, достигнутого 10 марта между двумя региональными державами при посредничестве Китая по восстановлению разорванных в 2016 году отношений.



По данным агентства AFP, когда министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан и его иранский коллега Хоссейн Амир-Абдоллахян встретились в Пекине в четверг, 6 апреля, они пообещали обеспечить безопасность и стабильность в неспокойном регионе Персидского залива.



В субботу саудовская “техническая делегация” встретилась с начальником протокола Ирана Мехди Хонардустом в министерстве иностранных дел в Тегеране, сообщает SPA.



В соответствии с соглашением, заключенным в прошлом месяце, две страны должны открыть свои посольства и миссии в течение двух месяцев и реализовать соглашения в области безопасности и экономического сотрудничества, подписанные более 20 лет назад.



Президент Ирана Эбрагим Раиси недавно получил приглашение от короля Саудовской Аравии Салмана посетить королевство после заключения соглашения о примирении.



