



Делегация Саудии и Омана проведет переговоры о прекращении огня с хути

Саудовско-оманская делегация планирует отправиться в столицу Йемена Сану на следующей неделе, чтобы обсудить постоянное соглашение о прекращении огня с официальными лицами хути и положить конец восьмилетнему конфликту в стране, сообщили два источника, участвовавших в переговорах.



По словам источников, если соглашение будет достигнуто, противоборствующие стороны Йемена могут объявить о соглашении до праздника Ислама Ид, который начнется 20 апреля.



Они добавили, что обсуждения сосредоточены на полном открытии портов и аэропортов Йемена, выплате заработной платы государственным служащим, процессе восстановления и политических преобразованиях.

