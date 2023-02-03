



Делегация от Японского агентства международного сотрудничества посетила Киев

Заместитель Министра финансов Украины Ольга Зыкова и Правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца встретились с делегацией от Японского агентства международного сотрудничества "Джайка" (JICA), которую возглавил Генеральный директор департамента Ближнего Востока и Европы Хидеки Мацунага.



Стороны обсудили вопросы новых потенциальных совместных с JICA проектов по восстановлению, а также возможность предоставления Правительством Японии средне- и долгосрочной финансовой поддержки Украины.



"Мы благодарны Японии, которая является одним из крупнейших доноров Украины с начала полномасштабной войны России против Украины. Мы рассчитываем на лидерство Японии во главе G7 в поддержке Украины и дальнейшее эффективное сотрудничество с Японским агентством международного сотрудничества. Ведь для Правительства Украины крайне важно обеспечить все насущные потребности госбюджета, как социальные расходы, так и потребности быстрого восстановления объектов критической инфраструктуры", - отметила Ольга Зикова.