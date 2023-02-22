



Делегация Израиля прибыла в Абу-Даби для участия в саммите с Индией, ОАЭ и США

Израильская делегация во шлаве с генеральным директором МИД Роненом Леви приземлилась в Абу-Даби для участия в первом очном саммите форума I2U, в состав которого входят Израиль, Индия, США и ОАЭ.



Группа собралась вместе в июле прошлого года в качестве продолжения соглашений Авраама, когда они объявили, что партнеры будут сотрудничать в области водных ресурсов, энергии, транспорта, космоса, здравоохранения и продовольственной безопасности.



Саммит начинается завтра.



В израильскую делегацию из 40 человек входят представители компаний частного сектора, официальные лица министерств экономики, энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения и транспорта, а также члены израильского Управления по инновациям, Института экспорта, Ассоциации производителей, Управления водного хозяйства и Космического агентства.



Представители космического агентства возглавят новую космическую инициативу по изучению способов борьбы с изменением климата на саммите.

