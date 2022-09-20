



Делегация из Пакистана встретится с президентом Израиля

Кроме представителя Индонезии в Израиле с визитом находится и делегация из Пакистана.



Как сообщает i24NEWS, во время визита в Израиль пакистанская делегация совершила поездку по Израилю.



Делегацию возглавил Насим Ашра - бывший министр в правительстве бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана.



Кроме этого, на этой неделе запланирована встреча пакистанской делегации с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.



Ранее сообщалось, что в Израиле с тайным визитом находится высокопоставленный чиновник из Индонезии.