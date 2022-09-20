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Делегация из Пакистана встретится с президентом Израиля
20.09.2022 07:56 Ольга Белозерова

Делегация из Пакистана встретится с президентом Израиля

Кроме представителя Индонезии в Израиле с визитом находится и делегация из Пакистана.

Как сообщает i24NEWS, во время визита в Израиль пакистанская делегация совершила поездку по Израилю.

Делегацию возглавил Насим Ашра - бывший министр в правительстве бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана. 

Кроме этого, на этой неделе запланирована встреча пакистанской делегации с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

Ранее сообщалось, что в Израиле с тайным визитом находится высокопоставленный чиновник из Индонезии. 

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