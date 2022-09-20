Делегация из Пакистана встретится с президентом Израиля
Кроме представителя Индонезии в Израиле с визитом находится и делегация из Пакистана.
Как сообщает i24NEWS, во время визита в Израиль пакистанская делегация совершила поездку по Израилю.
Делегацию возглавил Насим Ашра - бывший министр в правительстве бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана.
Кроме этого, на этой неделе запланирована встреча пакистанской делегации с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.
Ранее сообщалось, что в Израиле с тайным визитом находится высокопоставленный чиновник из Индонезии.