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Делегация из Фиджи прибудет в Израиль в преддверии открытия посольства
21.09.2023 10:52 Алина Груднева

Делегация из Фиджи прибудет в Израиль в преддверии открытия посольства

Делегация дипломатов из Фиджи прибудет в Израиль в этом месяце в преддверии открытия посольства в Иерусалиме, которое запланировано на 2024 год.

Ее возглавит заместитель премьер-министра островного государства в Тихом океане Вильям Гавока.

"Открытие посольства в Иерусалиме представляет собой важную веху в дипломатических отношениях Фиджи с Израилем", — сказала в комментарии информационному агентству Reuters пресс-секретарь канцелярии премьер-министра Фиджи.

Делегация отправится до 29 сентября специальным рейсом Fiji Airways.

Информация о предстоящем открытии посольства Фиджи в Иерусалиме появилась в июле. По словам главы МИД Эли Коэна, в последние годы островное государство доказало, что является настоящим другом Израиля. 

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