



Делегация из Фиджи прибудет в Израиль в преддверии открытия посольства

Делегация дипломатов из Фиджи прибудет в Израиль в этом месяце в преддверии открытия посольства в Иерусалиме, которое запланировано на 2024 год.



Ее возглавит заместитель премьер-министра островного государства в Тихом океане Вильям Гавока.



"Открытие посольства в Иерусалиме представляет собой важную веху в дипломатических отношениях Фиджи с Израилем", — сказала в комментарии информационному агентству Reuters пресс-секретарь канцелярии премьер-министра Фиджи.



Делегация отправится до 29 сентября специальным рейсом Fiji Airways.



Информация о предстоящем открытии посольства Фиджи в Иерусалиме появилась в июле. По словам главы МИД Эли Коэна, в последние годы островное государство доказало, что является настоящим другом Израиля.