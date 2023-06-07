



Делегация депутатов Кнессета посетила еврейские общины Северной Америки

Восемь депутатов израильского парламента посетили еврейские общины Нью-Йорка и Нью-Джерси в рамках поездки, организованной Еврейскими Федерациями Северной Америки (JFNA) и Еврейским агентством для Израиля. Целью визита было знакомство парламентариев с богатством и разнообразием еврейской общинной жизни в Северной Америке, проблемами, с которыми сталкиваются общины, и проектами Еврейских Федераций по поддержке Израиля. Депутаты также встретились с посланниками Сохнута в США, чтобы узнать о их работе над укреплением связи молодого поколения с Израилем.



В поездке участвовали депутаты Кнессета Михаль Вольдигер (“Религиозный сионизм), Евгений Сова ("НДИ"), Ицхак Пиндрус (“Яадут а-Тора”), Охад Тал (“Религиозный Сионизм), Орит Фаркаш-Хакоэн (“Национальное Единство”), Шарон Нир (“НДИ”), Шалом Данино (“Ликуд”) и Владимир Белиак (“Еш Атид”).

В ходе поездки депутаты Кнессета провели несколько встреч с лидерами еврейских общин, обсудили со студентами "Гилеля” (еврейская студенческая организация) и посланниками Сохнута о борьбы с антисемитизмом в университетских кампусах, общались с председателем Еврейского агентства Дороном Альмогом, посетили Организацию Объединенных Наций вместе с послом Израиля в ООН Гиладом Эрданом, провели диалог с офицерами полиции Нью-Йорка о проблемах обеспечения безопасности общин, а также встречались с директорами крупнейших еврейских федераций Нью-Йорка и Нью- Джерси.



"Личные впечатления и беседы лицом к лицу имеют решающее значение для понимания израильскими лидерами североамериканского еврейства", – заявила председатель правления Еврейских Федераций Северной Америки Джули Платт. "Содействуя диалогу, основанному на взаимопонимании и уважении, мы укрепляем связи между североамериканскими евреями и Израилем и совместно решаем проблемы, с которыми сталкиваются обе наши общины".



"Когда мы говорим о еврейском единстве, мы говорим о неразрывной связи, основанной на понимании друг друга", – сказал председатель Попечительского совета Еврейского агентства Марк Вильф. "Я был рад встретиться с делегацией депутатов Кнессета, которые приехали изучить уникальную динамику американской еврейской жизни. Нет никакой замены личному общению, чтобы достичь настоящего взаимопонимания и укрепить единство, которое поддерживало наш народ на протяжении поколений".