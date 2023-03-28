



Делегация Азербайджана прибыла в Тель-Авив на открытие посольства

Группа азербайджанских парламентариев прибыла в Тель-Авив для участия в церемонии открытия посольства в Израиле.



По данным Azernews, в состав делегации вошли председатель Комитета по международным и межпарламентским связям Самед Сеидов, руководитель рабочей группы по азербайджано-израильским межпарламентским связям Анатолий Рафаилов.



В группу также вошли депутаты. Их поездка, как ожидается, завершится 30 марта.



По данным издания, в церемонии открытия посольства будет участвовать министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Дипломатическое учреждение откроют в Тель-Авиве 29 марта.



В четверг, 30 марта, глава азербайджанского внешнеполитического ведомства встретится с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.