



Декоммунизация в Польше: убрано 20 памятников

Польша проводит декоммунизацию - за три месяца было убрано 20 советских памятников, о чем сообщил глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий.



"Только за последние три месяца мы убрали 20 советских памятников, но в нашем списке 60", - заявил Навроцкий.



Он также отметил, что демонтаж памятников проводится достаточно быстро.



"Это очень быстрый темп, но это вопрос, который надо было решить давно", - подчеркнул глава Института национальной памяти.