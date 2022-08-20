Новости » Политика
Декоммунизация в Польше: убрано 20 памятников
20.08.2022 19:47 Александр Юзовский

Декоммунизация в Польше: убрано 20 памятников

Польша проводит декоммунизацию - за три месяца было убрано 20 советских памятников, о чем сообщил глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий.

"Только за последние три месяца мы убрали 20 советских памятников, но в нашем списке 60", - заявил Навроцкий.

Он также отметил, что демонтаж памятников проводится достаточно быстро.

"Это очень быстрый темп, но это вопрос, который надо было решить давно", - подчеркнул глава Института национальной памяти.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы