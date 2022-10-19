



Декларация о сельскохозяйственном сотрудничестве : пришли к соглашению

19 октября, министры сельского хозяйства Израиля и Бахрейна подписали декларацию о сельскохозяйственном сотрудничестве во время агротехнической конференции в Эйлате.



"Сегодня мы сделали первый шаг на пути, проложенном решением правительства, которым я руководил, превратить Эйлат в международный исследовательский центр продуктов питания из моря и пустыни. Подписание соглашения с министром сельского хозяйства Бахрейна на конференции, в которой приняли участие министры со всего мира и высокопоставленные делегации из Марокко, Иордании и Объединенных Арабских Эмиратов, представляет собой важный шаг на пути к развитию сотрудничества, благодаря которому Израиль станет центром исследований и разработок продуктов питания из моря и пустыни", – прокомментировал это событие министр сельского хозяйства и деревенского развития Израиля Одед Форер.