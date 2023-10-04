



Декларация о гарантиях безопасности: Украина и Швеция начали переговоры

Украина и Швеция договорились начать переговоры по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



Вопрос начала переговоров был затронут во время разговора Дмитрия Кулебы со шведским коллегой Тобиасом Бильстремом.



"Мы также обсудили европейскую интеграцию Украины. Совместно работаем над тем, чтобы начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в этом году", - добавил Кулеба.



Украина неоднократно настаивала не необходимости создания гарантий безопасности, которые помогут не допустить повторного вторжения российских террористов до того, как наша страна станет членом НАТО.



Страны "Большой семерки" уже подписали декларацию о гарантиях безопасности. К ней также присоединились другие государства.



Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что Киев заключит с союзниками первые двусторонние соглашения о гарантиях безопасности уже до конца 2023 года.