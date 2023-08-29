



Декан не подписала письмо против реформы - и капитулировала под давлением



Около недели назад было распространено письмо протеста деканов юридических факультетов против позиции правительства, согласно которой БАГАЦ не имеет права вмешиваться в Основные законы, принятые Кнессетом. Деканы также выразили возмущение отказом премьер-министра Биньямина Нетаниягу заявить, что он подчинится решению БАГАЦа в любом случае.



Среди тех, кто отказался подписать письмо, - декан юридического факультета университета Бар-Илан, профессор Михаль Альберштейн. В письме, которое она распространила среди преподавательского состава, она пояснила: "Меня не удовлетворила предложенная формулировка, мне не понравился ее стиль. Я не чувствовала, что могу предложить исправить ее таким образом, чтобы оставить что-то от нее, и поэтому предложила альтернативный вариант, но он не был принят".



В своем письме она даже призналась, что недовольна своей подписью под распространенным несколькими месяцами ранее письмом деканов против правовой реформы. "Я не люблю петиции, я уже говорила об этом, и я вспомнила предыдущий опыт, когда я была не в ладах с собой и чувствовала, что получился какой-то странный стилистический верблюд".



Однако после этого на декана надавили коллеги, и буквально через три дня она сдалась и объявила, что подпишет письмо. В объяснении, которое она написала и опубликовала, Альберштейн пояснила: "Я поняла, что в глазах многих членов факультета мой отказ как представителя юридического факультета Бар-Илана от присоединения к заявлению может быть истолкован общественностью как согласие с призывом не подчиняться решениям Верховного суда или с оговорками о его полномочиях обсуждать конституционные вопросы. Подумав, я придала большее значение этому соображению и опасениям по поводу видимости бездействия".