



"Deep State": Назначение Мани Мазуза на ключевую должность осложнилось



Чрезвычайна спешка с которой уходящее “правительство перемен” пытается расставить своих людей на ключевые должности в государственном аппарате столкнулось с сопротивлением в юридической системе.



Госпожа Гали Бахарав-Миара, юридический советник правительства, была вынуждена отвечать в БАГАЦе на петицию против назначения главой комитета по назначению на высшие государственные должности отставного судьи Мани Мазуза, известного своими крайне левыми взглядами и высказываниями.



Организация Лави и адвокат Ицхак Бам подали петицию против назначения Мазуза, указывая на то, что оно производится переходным правительством вопреки принятой практике и постановлениям БАГАЦа.



Главу комитета по назначению высших должностных лиц назначают на срок 8 лет.



Авторы петиции утверждают: "Назначение было произведено не исходя из государственных интересов. Отставной судья Мазуз - персона, порождающая противоречия, окрашенная в в совершенно определенный политический цвет. У стороннего наблюдателя складывается впечатление о том, что глава переходного правительства назначает подобного человека в качестве своего “наследства” будущим правительствам. Это подрывает доверие к работе комитета”.



Госпожа Гали Бахарав-Миара в своем ответе на петицию заявила, что назначение Мазуза необходимо для того, чтобы утвердить назначение нового начальника Генштаба, которое, в версии правительства имеет “наивысший приоритет для безопасности государства Израиль”.



БАГАЦ предложил госпоже Гали Бахарав-Миара компромисс - не назначать Мазуза на 8 лет, а назначить лишь на срок, необходимый для утверждения начальника Генштаба. Компромисс был отвергнут. Бахарав-Миара заявила: Это - не подходящее решение в сложившихся обстоятельствах”.