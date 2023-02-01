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Дебаты вокруг судебной реформы: президент Израиля - в тупике
01.02.2023 08:06 Ольга Белозерова

Дебаты вокруг судебной реформы: президент Израиля - в тупике

Президент Израиля Ицхак Герцог продолжает попытки разрешить споры по поводу предложенной правительством судебной реформы, но, похоже, зашел в тупик.

Об этом сообщает "Исраэль хайом".

"Герцог, естественно, продолжит попытки убедить две стороны сотрудничать друг с другом в реформах, но текущая ситуация не допускает никакого посредничества между двумя сторонами", - заявил высокопоставленный источник.

Он добавил, что Герцог считает, что и правительство, и оппозиция несут ответственность за поиск пути вперед.

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