Дебаты вокруг судебной реформы: президент Израиля - в тупике
Президент Израиля Ицхак Герцог продолжает попытки разрешить споры по поводу предложенной правительством судебной реформы, но, похоже, зашел в тупик.
Об этом сообщает "Исраэль хайом".
"Герцог, естественно, продолжит попытки убедить две стороны сотрудничать друг с другом в реформах, но текущая ситуация не допускает никакого посредничества между двумя сторонами", - заявил высокопоставленный источник.
Он добавил, что Герцог считает, что и правительство, и оппозиция несут ответственность за поиск пути вперед.