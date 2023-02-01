



Дебаты вокруг судебной реформы: президент Израиля - в тупике

Президент Израиля Ицхак Герцог продолжает попытки разрешить споры по поводу предложенной правительством судебной реформы, но, похоже, зашел в тупик.



Об этом сообщает "Исраэль хайом".



"Герцог, естественно, продолжит попытки убедить две стороны сотрудничать друг с другом в реформах, но текущая ситуация не допускает никакого посредничества между двумя сторонами", - заявил высокопоставленный источник.



Он добавил, что Герцог считает, что и правительство, и оппозиция несут ответственность за поиск пути вперед.