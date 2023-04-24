



Давление было эффективным: 6 министров и депутаты завтра не пойдут на кладбища

Под сильным давлением со стороны семей погибших и намеков со стороны близких соратников Нетаниягу шесть представителей правительства отменили свое запланированное участие в церемониях на военных кладбищах по случаю Дня памяти.



Министр Ицхак Гольднопф, который должен был представлять правительство в Кирьят-Гате, вчера объявил, что не будет присутствовать на церемонии. Вместо него на церемонии в Кирьят-Гате будет присутствовать депутат Кнессета Боаз Бисмут. После возражений со стороны семей погибших против его въезда в мошав заместитель министра Яаков Тесслер, который, как и Гольдкнопф, принадлежит к партии “Яадут а-Тора”, объявил, что не будет присутствовать на церемонии в Беэр-Тувии. Министр Хаим Битон из ШАС также воздержится от участия в церемонии в Реховоте, его заменит недавно назначенный министр Моше Арбель.



Май Голан объявила на выходных, что не будет присутствовать на церемонии в Ришон ле-Ционе после того, как ее раскритиковали за то, что она не служила в армии и не проходила национальную службу. Последний отказ от участия в церемонии исходит от министра общественной дипломатии Галит Дистель Атбарян, которая объявила вчера днем, что не будет присутствовать на кладбище Нес-Циона после того, как 20 членов семьи погибших отправили письмо в Секретариат Кабинета министров и министру обороны Галанту.



Депутат Цвика Фогель от “Оцма Йегудит” также отменил свое присутствие на церемонии в Рош-Пине. Ожидаются протесты в Беэр-Шеве против участия Итамара Бен Гвира, который не служил в армии и заявил, что не намерен отменять свое участие. Семьи намерены начать петь, когда он произносит свою речь.