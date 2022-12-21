



Давид Шаран: это - безумное количество сигар, Нетаниягу столько не курил



Бывший начальник канцелярии Биньямина Нетаниягу продолжил дачу показаний в окружном суде Иерусалима.



Вскоре после начала дачи сегодняшних показаний Шарана закончилось основное расследование по делу 4000, и группа обвинения по делу 1000 ("незаконные подарки") начала допрос.



Он заявил, что допустил ошибку в о время допросов относительно количества сигар, которые Нетаниягу выкуривал в день. "Сигары были в его сумке. Есть также небольшая коробка. Во время следствия я утверждал нечто невозможное, что он выкуривал 3-4 сигары в день, но на самом деле он мог докурить одну сигару за три дня. Не исключено, что иногда он прикуривал использованную сигару", - сказал он сегодня.



Он продолжил: "Я был поражен, что сказал такое, это неправда. Не может быть, чтобы Нетаниягу выкуривал по 3-4 сигары в день. Этого не может быть. Даже если бы у него был свободный график, человек курит сигары очень медленно и говорит в середине. Я был не прав. Я знал, что ошибся. Когда я сегодня прочитал материалы следствия , я сказал: "Это бессмыслица"". Шаран пояснил, что в отличие от других расследований, через которые он прошел: "Меня не ввели в заблуждение, но я ошибся. Такого не бывает".



Адвокат Алон Гильдин из группы обвинения по делу 1000 попросил представить его показания в полиции в качестве доказательства. "Во время допроса они сказали вам: 'Сколько раз в день?' А в субботу: 'Период, когда у него нет простуды? 3-4 сигары'. Вас снова спросили: "Как часто?", вы ответили: "Думаю, от 2 до 4 в день"". По мнению обвинения, это - противоречие в фундаментальном и главном вопросе следствия.