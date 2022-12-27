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Духовный лидер ШАС: партия не будет “вредить” светским израильтянам
27.12.2022 14:36 Наталья Богинская

Духовный лидер ШАС: партия не будет “вредить” светским израильтянам

Раввин Давид Йосеф заявил в понедельник, что он дал указание лидеру партии Арье Дери воздерживаться от подачи законопроектов, которые нанесли бы ущерб светскому населению Израиля. Он сказал, что хочет “успокоить светских людей”.

“Мы не собираемся принимать законы, которые будут разжигать ненависть и разделять. Мы хотим объединить людей. Мы не стремимся к разделению”, – сказал Йосеф в видео, опубликованном Channel 12 в понедельник.

“Мы дали указание Дери и нашим депутатам не вносить законопроекты, ограничивающие светскую общественность. Мы не стремимся приблизить людей к Богу с помощью угроз и законов. Это не наш путь”, – сказал раввин.


ШАС и партии в вероятном следующем правительстве Израиля настаивают на принятии спорного законодательства, которое позволит Кнессету отменять решения Верховного суда, в том числе для того, чтобы позволить Дери вернуться в правительственный кабинет.

В дополнение к должностям Дери, “Ликуд” согласился передать ШАС контроль над министерствами по делам религии и социального обеспечения, а два члена партии будут назначены заместителями министров в министерствах образования и внутренних дел.

Согласно отчету, партия ШАС выступает против отдельного коалиционного соглашения между партиями “Религиозный сионизм” и “Ликуд”, которое включает пункт, предусматривающий, поправки в законы о дискриминации, позволяющие владельцам бизнеса отказываться оказывать услугу, если она противоречит их религиозным убеждениям.

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