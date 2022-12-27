



Духовный лидер ШАС: партия не будет “вредить” светским израильтянам

Раввин Давид Йосеф заявил в понедельник, что он дал указание лидеру партии Арье Дери воздерживаться от подачи законопроектов, которые нанесли бы ущерб светскому населению Израиля. Он сказал, что хочет “успокоить светских людей”.



“Мы не собираемся принимать законы, которые будут разжигать ненависть и разделять. Мы хотим объединить людей. Мы не стремимся к разделению”, – сказал Йосеф в видео, опубликованном Channel 12 в понедельник.



“Мы дали указание Дери и нашим депутатам не вносить законопроекты, ограничивающие светскую общественность. Мы не стремимся приблизить людей к Богу с помощью угроз и законов. Это не наш путь”, – сказал раввин.

חבר מועצת חכמי התורה של ש״ס הרב דוד יוסף: הנחינו את דרעי ואת חברי הכנסת שלנו לא להגיש חוקים שיגבילו את הציבור החילוני pic.twitter.com/FAD4Lnog1Y — יאיר שרקי (@yaircherki) December 26, 2022