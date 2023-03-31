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Давид Битан: увольнение Галанта - большая ошибка
31.03.2023 19:44 Алина Груднева

Давид Битан: увольнение Галанта - большая ошибка

Депутат Кнессета от "Ликуд" Давид Битан считает большой ошибкой увольнение министра обороны Йоава Галанта.

Об этом он сказал в интервью 13-му каналу.

"Конечно, увольнение Галанта было ошибкой", - подчеркнул он.

По словам Битана, премьер-министр Биньямин Нетаниягу должен отстранить тех, кто подтолкнул его к принятию такого решения.

Относительно плана правовой реформы депутат считает, что "достичь компромисса можно и нужно", поскольку в противном случае продолжение борьбы ударит как по экономической, так и по политической сфере.

 

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