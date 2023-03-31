Давид Битан: увольнение Галанта - большая ошибка
Депутат Кнессета от "Ликуд" Давид Битан считает большой ошибкой увольнение министра обороны Йоава Галанта.
Об этом он сказал в интервью 13-му каналу.
"Конечно, увольнение Галанта было ошибкой", - подчеркнул он.
По словам Битана, премьер-министр Биньямин Нетаниягу должен отстранить тех, кто подтолкнул его к принятию такого решения.
Относительно плана правовой реформы депутат считает, что "достичь компромисса можно и нужно", поскольку в противном случае продолжение борьбы ударит как по экономической, так и по политической сфере.