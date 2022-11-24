



Давид Битан: Смотрич перешел все границы



Утром 24 ноября в интервью радиостанции Ynet депутат Ликуда Давид Битан заявил, что его партия ужесточила свои позиции на коалиционных переговорах.



Битан сказал: "Они перешли все границы в своих требованиях, особенно Смотрич. Я не вижу как мы можем продолжать уступать им", - сказал Битан .



Битан утверждает, что министерство обороны, финансов и иностранных дел должны оставаться в руках "Ликуда", поскольку он получил 32 мандата. "Если вы не занимаете серьезных министерских постов - вы не можете ничего сделать", - сказал он. "Премьер-министра, при всем уважении, недостаточно. За пределами страны и в сфере безопасности премьер-министр принимает решения, но в других вопросах полномочия находятся в руках министров - и это важно. Они плохо начали переговоры, они должны были сделать это заранее, чтобы сказать - эти три портфеля просто не обсуждаются".