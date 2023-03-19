



Давид Битан: Нет никаких причин этого не делать

Сегодня утром влиятлеьный член Ликуда Давид Битан дал интервью радио 103FM и прокомментировал происходящее: "То, что я говорил полтора месяца назад о необходимости смягчения, все уже согласны с этим, уже есть согласие отложить часть реформы до окончания сессии. То есть, по большому счету, изменения уже есть. На мой взгляд, этого недостаточно. Министр юстиции готов смягчить требования по составу комитета по назначению судей, так что прогресс есть. Прежде всего, есть влияние на то, что мы говорим. Я думаю, что законодательство должно быть остановлено на данный момент по той простой причине, что нам необходимо внутреннее обсуждение, и дать ему какое-то время, может быть, действительно удастся достичь какого-то согласованного компромисса, хотя президент очень затруднил достижение какого-либо компромисса вообще".



"Даже в вопрос о комитете по назначению судей министр юстиции и Ротман намерены внести изменения, но я говорю вам, что этого недостаточно. Это правда, что большинство членов Кнессета от Ликуда поддерживают реформу в ее нынешнем виде, но по большому счету, нужно говорить и с нами, теми кто говорит о смягчении, а не только с лидерами других партий.", - добавил он.



Позже Битан заявил, что если такой дискуссии не будет, то голосование по законам о реформе не состоится. "Так же, как министр юстиции ожидает, что я и мои коллеги поддержат голосование по законодательству, мы также ожидаем, что он поговорит с нами и учтет наше мнение". "Я думаю, что для Нетаниягу настало время вмешаться, это его роль как премьер-министра - вмешаться и отдать приказ остановить законодательный процесс". У нас сейчас есть Песах, День Холокоста и День Независимости, нет причин, почему это не должно произойти".