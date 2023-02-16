



Давид Битан не уверен, что Нетаниягу контролирует происходящее



Глава комиссии Кнессета по экономике Давид Битан дал интервью ynet.





Комментируя "юридическую революцию", Битан отметил, что сила протеста вместе с предупреждениями экспертов "беспокоят Нетаниягу". Битан также сказал, что нынешнее правительство "по сути является самым правым из правых - все борются за одни и те же голоса и пытаются добиться достижений за счет другого".



Битан призвал членов оппозиции "слезть с дерева" и добавил: "У нас большинство. Мы можем провести то, что мы хотим, чтобы ни у кого не было сомнений. Соглашения могут быть достигнуты". По его словам, "если будет компромисс, то это уже 10 шагов от того, что мы имеем сегодня. Говорят, что мы идем к диктатуре - это чушь".



"Экономика - это вопрос психологии. Когда все говорят о том, что правовая реформа нанесет ущерб - профессора университетов разговаривают со своими друзьями за границей, и все говорят одно и то же, это создает динамику экономического ущерба", - объяснил Битан экономическое воздействие реформ. "Это беспокоит Нетаниягу, на мой взгляд. Экономический процесс, который может стать результатом психологии и влияния людей со связями и опытом - это вызывает беспокойство."



На вопрос о том, контролирует ли премьер-министр Нетаниягу происходящее Битан ответил: "Не уверен. Совсем не уверен, что он контролирует это мероприятие. Я с самого начала говорил о необходимости смягчить реформу и достичь компромисса. Что изменилось за это время? Тем временем протест развивался, и теперь наша оппозиция полюбила протест. Сегодня обе стороны виновны, это не только одна сторона. Им обоим нужно слезть с дерева. Коалиция начинает двигаться, но оппозиция против - потому что ей понравился протест и она думает, что так удастся свалить правительство. Пусть решают".