



Давид Битан: не буду голосовать за расистов в Кнессете

В интервью 12-му каналу депутат Давид Битан (Ликуд) атаковал поведение партий-партнеров по коалиционным переговорам и дал понять, что будет голосовать против поправки к закону, позволяющей подстрекателям к расизму баллотироваться в Кнессет. “Моя критика остается, и каждый ребенок в детском саду знает, что она обоснована". К сожалению, мы потеряли это в Ликуде в ходе коалиционных переговоров", - объяснил Битан.



"Все портфели, которые остались у нас, - это мелкие посты, транспорт - наполовину транспорт, а образование - наполовину образование. Все что касается правоохранительной системы занято, но две трети безопасности осталось", - добавил он. Кроме того, Битан дал понять, что займет предложенную ему должность председателя комитета по экономике в Кнессете, даже если она его не устраивает. "Я не думаю, что мне есть еще за что браться. Остальные комитеты не в наших руках, и я не могу быть министром, так что это то, что остается".

