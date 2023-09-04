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Давид Битан: “Ликуд” допустил ошибку с судебной реформой
04.09.2023 19:54 Наталья Богинская

Давид Битан: “Ликуд” допустил ошибку с судебной реформой

“Ликуд” допустил ошибку с судебной реформой, Об этом заявил 4 сентября депутат Кнессета от партии Давид Битан на 12-й ежегодной конференции Ассоциации адвокатов Израиля.

“В “Ликуд” есть члены, которые тоже так думают, и Ярив Левин пытается достичь компромисса”, – сказал Битан. “Этот шаг нанес ущерб “Ликуд”, и это будет продолжаться, если мы не достигнем широких соглашений”.

Хотя, по мнению Битана, для проведения реформы необходим компромисс, но он не испытывает оптимизма в отношении возможности широкомасштабного соглашения из-за разрушительных факторов с обеих сторон.

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