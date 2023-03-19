



Давид Битан: если пророчества ярости сбудутся - Ликуду конец

Член Кнессета Давид Битан, который прокомментировал "План президента" и сказал в интервью 12-му канал, что ответственность за успокоение нации лежит на коалиции.



В интервью Битан упомянул о встрече лидеров оппозиции по поводу правовой реформы и сказал: "На мой взгляд, законодательный процесс может быть остановлен по простой причине - мы достаточно долго ждали перемен, ничего не произойдет, если мы подождем еще два-три месяца".



По словам Битана, в Ликуде есть как минимум 5 членов, которые выступают за прекращение законодательного процесса. "Мы не хотим идти против, чего не понимают ни активисты Ликуда, ни министр юстиции, и, к сожалению, не понимает и премьер-министр", - пояснил Битан. "Дело не только в том, что происходит в стране с точки зрения экономической ситуации и политической ситуации, если эти пророчества ярости сбудутся - Ликуду конец".