



Давид Битан: депутатам "Ликуда" не место на Храмовой горе

Председатель комиссии Кнессета по экономике Давид Битан поддержал заявление Моше Гафни о том, что депутаты не должны посещать Храмовую Гору.



Его заявление цитирует 12-й канал израильского ТВ.



"Депутатам от Ликуда неприлично посещать Храмовую гору. Это не то, что следует делать. Люди стали экстремистами", - сказал он.



Соответствующее заявление Битан сделал, давая интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ". Таким образом, он прокомментировал планы депутатов от "Ликуд" посетить Храмовую гору по случаю Дня Иерусалима.



По словам Битана, сам лично он не намерен участвовать в Марше Флагов из-за физических трудностей, от которых он страдал после выздоровления от коронавируса.



"Экстремисты стали частью фракции Ликуд по самым разным политическим причинам. Сегодня им не следует посещать Храмовую гору. Это ничего не даст", - считает он.