



Давид Арахамия озвучил позицию Украины по переговорам с агрессором

Народный депутат, лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, член делегации Украины на переговорах с РФ Давид Арахамия озвучил позицию украинской стороны по переговорам с Россией.



"До освобождения Херсона было много разговоров о переговорах. Были даже некоторые скептические публикации в западных СМИ. Уверен, что после успехов на Юге они уже не актуальны. Наш Президент Владимир Зеленский четко озвучил условия, при которых можно о чем-то говорить с Россией. Это восстановление территориальной целостности, возмещение всех нанесенных ущербов, наказание всех военных преступников, действенные гарантии, что это не повторится. Важный фактор – это электоральные циклы как у наших союзников, так и у оккупанта. Но наша позиция от этого не меняется. Украина сядет за стол переговоров, когда наши условия будут выполнены", – написал Арахамия в своем официальном Телеграм-канале.