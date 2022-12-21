



Давид Амсалем: все или ничего



Несмотря на первоначальные планы, похоже, что должность спикера Кнессета не перейдет к Дуди Амсалему.



Это связано с тем, что он получил альтернативное предложение - работать на важной экономической должности. Нетаниягу очень хочет угодить Амсалему и даже готов обсуждать с ним назначение на пост министра транспорта.



Несмотря на все это, Амсалем передал четкое и однозначное послание: либо портфель министра юстиции, либо спикер Кнессета - иначе я не войду в правительство и останусь просто депутатом в коалиции.