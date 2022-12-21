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Давид Амсалем: все или ничего
21.12.2022 07:23 Аркадий Бочаровский

Давид Амсалем: все или ничего


Несмотря на первоначальные планы, похоже, что должность спикера Кнессета не перейдет к Дуди Амсалему. 

Это связано с тем, что он получил альтернативное предложение - работать на важной экономической должности. Нетаниягу очень хочет угодить Амсалему и даже готов обсуждать с ним назначение на пост министра транспорта. 

Несмотря на все это, Амсалем передал четкое и однозначное послание: либо портфель министра юстиции, либо спикер Кнессета - иначе я не войду в правительство и останусь просто депутатом в коалиции.

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