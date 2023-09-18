



Даватар: У Израиля появился цифровой посол, созданный с помощью ИИ

Министерство иностранных дел Израиля представило нового посла, но он не будет находиться в какой-либо мировой столице или представлять страну в международной организации – он цифровой и разработан с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Это Даватар – цифровой аватар Давида Саранги, руководителя отдела цифровой дипломатии МИД Иерусалима. Даватар будет центральным персонажем проекта Israel explAIned, название которого представляет собой игру слов и аббревиатур между искусственным интеллектом, с задачей "объяснить" страну внешнему миру.



Даватар – это сложный бот, работающий на восьми языках – испанском, английском, французском, немецком, хинди, итальянском, польском и португальском, разработанный израильской компанией Hour One



По словам главы МИД Эли Коэна, “созданный аватар, позволит совершенствовать нашу деятельность и точно настраивать передаваемые сообщения, чтобы за короткое время охватить множество аудиторий, особенно в тех случаях, когда важен каждый момент борьбы за мировое общественное мнение".



В серии видеороликов, размещенных на сайте МИД Израиля в YouTube, Даватар на восьми языках объяснил некоторые из своих целей.



"Я буду вести для вас прямые репортажи из нашей новой виртуальной студии новостей нового поколения, и стану вашим гидом по всему Израилю", – рассказывает бот. "Будь то дипломатические новости, культурные события или то, как израильтяне справляются с последней волной жары, я буду вашим источником информации обо всем, что касается Израиля".