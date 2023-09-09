



Дать ответ Охане: 36-я неделя протестов продолжится массовыми митингами

Ожидается, что десятки тысяч израильтян будут протестовать по всей стране 9 сентября против закона коалиции о реформе судебной системы уже 36-ю неделю подряд. Организаторы заявили, что демонстрация “даст ответ Охане”, имея в виду речь спикера Кнессета на этой неделе.



Демонстрации пройдут в десятках мест по всей стране. Протест в Тель-Авиве начнется с марша от площади Габима до центрального митинга на улице Каплан в 20:00.



Помимо ежегодных еженедельных протестов, несколько тысяч человек приняли участие в трехдневном “Марше демократии” на севере Израиля от Цфата до Тель-Хая в знак протеста против судебной реформы.



“Марш на север позволяет протестующим, которые обычно остаются дома, также дать сигнал: государство Израиль останется еврейским и демократическим”, – рассказала его участница профессор Карин Нахон. “Это событие еще больше скрепит демократический блок, возникший за последние восемь месяцев”.