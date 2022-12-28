



Данон: у всех есть амбиции, но не каждый должен быть министром

Депутат от партии Ликуд Дани Данон прокомментировал распределение должностей в новом правительстве.



Соответствующее заявление он сделал в комментарии для радиостанции "Кан Решет Бет".



По словам Данона, сегодня вечером, 28 декабря, он встретится с Биньямином Нетаниягу, чтобы обсудить распределение министерских портфелей.



"У всех есть амбиции, но не каждый должен быть министром. Мы также можем работать из Кнессета. Не только титул вызывает уважение", – подчеркнул он.

