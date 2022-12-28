Данон: у всех есть амбиции, но не каждый должен быть министром
Депутат от партии Ликуд Дани Данон прокомментировал распределение должностей в новом правительстве.
Соответствующее заявление он сделал в комментарии для радиостанции "Кан Решет Бет".
По словам Данона, сегодня вечером, 28 декабря, он встретится с Биньямином Нетаниягу, чтобы обсудить распределение министерских портфелей.
"У всех есть амбиции, но не каждый должен быть министром. Мы также можем работать из Кнессета. Не только титул вызывает уважение", – подчеркнул он.