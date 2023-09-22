



Данон раскритиковал Аббаса: Палестинцы заслуживают большего

Депутат Кнессета Дани Данон от “Ликуд” отреагировал в четверг, 21 сентября, на выступление главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса на Генеральной Ассамблее ООН.



“Хотя Махмуд Аббас утверждает, что стремится к миру, он продолжает поддерживать и платить за террор невинных израильских граждан. Хотя он утверждает, что выступает за справедливость, он присваивает историю Израиля, его наследие на этой земле и даже его столицу Иерусалим.Он возвращается к лжи и воинственной риторике. И пока регион движется к истинному миру и сотрудничеству, он продолжает свою ежегодную лживую тираду против Израиля", – сказал Данон.



По мнению депутата, “палестинцы заслуживают лучшего и заслуживают большего”.



“Ложные и сфабрикованные речи в ООН больше не имеют значения. Пришло время ему взять на себя ответственность и обеспечить своему народу светлое будущее вместо того, чтобы продолжать свою кампанию дезинформации и бесконечные пустые лозунги", – добавил он.



В своем выступлении в четверг Аббас обвинил создание Государства Израиль в страданиях палестинских арабов и потребовал извинений и репараций от Великобритании и США за их поддержку Декларации Бальфура 1917 года. Он также потребовал “права на возвращение” для потомков беженцев, участвовавших в войне за независимость Израиля в 1948 году, в Государство Израиль и заявил, что ООН применяет “двойные стандарты” в пользу Израиля.



Аббас поклялся “продолжать наше мирное народное сопротивление”. Он также обвинил Израиль в росте числа убийств среди израильского арабского сообщества и потребовал, чтобы ООН приняла меры “сдерживания” против Израиля и признала “Палестину” полноправным государством-членом.

