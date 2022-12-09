



Данон о нормализации между Израилем и Саудовской Аравией: "Вопрос времени"

Бывший посол Израиля в ООН Дани Данон придерживается мнения, что Саудовская Аравия, вероятно, присоединится к соглашениям Авраама и нормализует отношения с Израилем в течение года.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



"Я ожидаю, что в этом году мы увидим соглашение между Израилем и Саудовской Аравией", - сказал он.



Дани Данон подчеркнул, что после того, как Биньямин Нетаниягу будет приведен к присяге в качестве премьер-министра, "первоочередной задачей его нового правительства будет увеличение числа подписавших Соглашения Авраама".



"Первый государственный визит Нетаниягу будет в Абу-Даби, и мы надеемся, что последует Эр-Рияд", - сказал Данон.



Член "Ликуда" отметил: "Соглашения Авраама не были созданы за один день. Самым сложным было выйти на публику. Мы поддерживали контакты с саудовцами в течение многих лет. Я лично работал с ними в Организации Объединенных Наций по вопросам региональной стабильности и безопасности. Это всего лишь вопрос времени, когда смелые лидеры выйдут из тени и будет достигнут полный мир между всеми детьми Авраама".