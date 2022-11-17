Данон: не забывайте, кто является крупнейшей партией Кнессета
Депутат Кнессета Дани Данон обратился к председателю Ликуда Биньямину Нетаниягу.
Соответствующее заявление он сделал в эфире радиостанции "Галей ЦАХАЛ".
Он призвал сделать так, чтобы партия сохранила за собой ряд важных министерских портфелей в ходе коалиционных переговоров.
"Если Нетаниягу выполнит все коалиционные требования наших партнеров, Ликуду ничего не останется. Давайте давайте не будем забывать, кто является крупнейшей партией в Кнессете", — сказал Данон.