



Данон: не забывайте, кто является крупнейшей партией Кнессета

Депутат Кнессета Дани Данон обратился к председателю Ликуда Биньямину Нетаниягу.

Соответствующее заявление он сделал в эфире радиостанции "Галей ЦАХАЛ".

Он призвал сделать так, чтобы партия сохранила за собой ряд важных министерских портфелей в ходе коалиционных переговоров.

"Если Нетаниягу выполнит все коалиционные требования наших партнеров, Ликуду ничего не останется. Давайте давайте не будем забывать, кто является крупнейшей партией в Кнессете", — сказал Данон.