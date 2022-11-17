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Данон: не забывайте, кто является крупнейшей партией Кнессета
17.11.2022 18:02 Алина Груднева

Данон: не забывайте, кто является крупнейшей партией Кнессета

Депутат Кнессета Дани Данон обратился к председателю Ликуда Биньямину Нетаниягу.

 
Соответствующее заявление он сделал в эфире радиостанции "Галей ЦАХАЛ".
 
Он призвал сделать так, чтобы партия сохранила за собой ряд важных министерских портфелей в ходе коалиционных переговоров.
 
"Если Нетаниягу выполнит все коалиционные требования наших партнеров, Ликуду ничего не останется. Давайте давайте не будем забывать, кто является крупнейшей партией в Кнессете", — сказал Данон.

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