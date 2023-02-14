



Данон – Лапиду: Мы поддерживаем диалог, но не капитуляцию





Депутат от “Ликуд” Дэнни Данон во вторник отклонил прозвучавший в понедельник призыв лидера оппозиции Яира Лапида к семи депутатам партии выступить против предложенной правительством судебной реформы.



“Лапид, не пытайтесь обращаться ни к кому справа, мы полны решимости провести реформу”, – заявил Данон в эфире радио “Галей Исраэль”. “Возможно, Лапид запутался со словом “диалог”. Мы поддерживаем диалог, но не капитуляцию. Мы подходим к этой реформе с позиции силы, и у нас есть полная общественная поддержка как вне Кнессета, так и внутри него.



Комментарии Данона прозвучали в ответ на речь Лапида на совместной пресс-конференции с Бенни Ганцем, Авигдором Либерманом и Меравом Михаэли в понедельник, в которой лидер оппозиции обратился непосредственно к семи членам “Ликуд” с просьбой высказать свое мнение по поводу судебной реформы.



Это были министр сельского хозяйства Ави Дихтер, министр обороны Йоав Галлант, министр экономики Нир Баркат, министр энергетики Исраэль Кац, депутаты Кнессета Дэнни Данон, Юлий Эдельштейн и Давид Битан.

