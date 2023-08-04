



Дания усиливает пограничный контроль после сожжения Корана

Полиция Дании ужесточает пограничный контроль после недавней акции с сожжением Корана, сообщает Reuters.



"Сегодня власти пришли к выводу, что в настоящее время необходимо усилить внимание тех, кто въезжает в Данию, чтобы реагировать на конкретные и актуальные угрозы", – говорится в заявлении Министерства юстиции.



Отмечается, что усиленный пограничный контроль вводится по меньшей мере до 10 августа.



Министр юстиции Петер Хуммельгаард сказал, что недавняя акция с сожжением Корана повлияла на ситуацию в Дании.



