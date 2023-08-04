Новости » Политика
Дания усиливает пограничный контроль после сожжения Корана
04.08.2023 15:00 Ирина Демьянова

Дания усиливает пограничный контроль после сожжения Корана

Полиция Дании ужесточает пограничный контроль после недавней акции с сожжением Корана, сообщает Reuters.

"Сегодня власти пришли к выводу, что в настоящее время необходимо усилить внимание тех, кто въезжает в Данию, чтобы реагировать на конкретные и актуальные угрозы", – говорится в заявлении Министерства юстиции.

Отмечается, что усиленный пограничный контроль вводится по меньшей мере до 10 августа.

Министр юстиции Петер Хуммельгаард сказал, что недавняя акция с сожжением Корана повлияла на ситуацию в Дании.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы