



Дания тоже отправляет свой фрегат в Средиземное море

Дания следом за Великобританией решила отправить фрегат королевских ВМС Niels Juel в Средиземное море на фоне войны в Израиле.



По данным министерства обороны страны, он входит в состав постоянной военно-морской группы НАТО в Северной Атлантике.



"Ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке является в настоящее время непредсказуемой. Поэтому правительство решило перебросить фрегат Niels Juel в восточную часть Средиземного моря. Если ситуация ухудшится и возникнет потребность в эвакуационных мероприятиях, мы сможет более оперативно реагировать", - пояснил министр обороны Труельс Лунд Поульсен.



После начала войны США отправили первую ударную авианосную группу к израильскому побережью, в которую входили: авианосец Gerald R. Ford, крейсер Normandy и эсминцы Thomas Hudner, Ramage, McFaul, Roosevelt и Carney. Позже Белый дом подтвердил отправку второго авианосца Dwight Eisenhower.



Британия тоже решила поддержать усилия, направив в Средиземное море два боевых корабля королевских ВМС.

