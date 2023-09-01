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Дания сократит штат сотрудников российской дипмиссии
01.09.2023 18:20 Алина Груднева

Дания сократит штат сотрудников российской дипмиссии

Министерство иностранных дел Дании предупредило российского посла Владимира Барбина о необходимости сократить штат сотрудников дипмиссии РФ в Копенгагене.

Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В посольстве РФ до 29 сентября должно остаться лишь пять дипломатов и 20 административно-технических сотрудников.

"На протяжении длительного периода велись переговоры о выдаче виз датским сотрудникам посольства в Москве для поддержания нормального функционирования посольств в Дании и России. Они не привели к каким-либо результатам, так как российская сторона постоянно пыталась включить в повестку переговоров выдачу виз офицерам российской разведки", - сказано в заявлении.

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