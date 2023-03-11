



Дания рассчитывает передать Украине первые Leopard 1 уже весной

"Горжусь тем, что Дания в сотрудничестве с другими странами поддерживает украинскую борьбу за свободу большим и важным пожертвованием, и мы все еще надеемся, что сможем доставить первые танки в Украину весной", - заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.



Дания начала проект по восстановлению танков Leopard 1A5 совместно с Нидерландами и Германией в начале февраля 2023 года. Первым этапом проекта является скорейшая поставка танков для двух батальонов - что эквивалентно примерно 80 танкам - в кратчайшие сроки.