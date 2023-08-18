



Дания получила от США "дружественный ответ" по F-16 для Украины

Дания подтвердила, что получила от США одобрение на передачу Украине истребителей F-16. Это произойдет по окончании учений украинских пилотов. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен, передает канал TV 2.



Он подтвердил, что Дания направила США запрос по поставкам самолетов Украине. По словам министра, Копенгаген получил от Вашингтона "дружеский ответ".



"Я могу подтвердить, что между мной и Энтони Блинкеном состоялся обмен письмами, основанный на том факте, что мы с министром обороны обратились в Соединенные Штаты, чтобы изучить наши варианты", - заявил глава МИД.



При этом Расмуссен отмечает, что решение о поставках истребителей F-16 для Украины пока не принято. Этот вопрос обсуждается с союзниками.



"Решение по этому поводу не принято. Мы создали международную коалицию с учебными мероприятиями под руководством Дании и Нидерландов, и мы успешно продолжаем. Потом речь пойдет о возможной передаче самолетов, этот вопрос мы обсуждаем с нашими союзниками", - добавил министр.