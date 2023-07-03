



Дания передаст Украине пакет помощи на восстановление школ и больниц

В понедельник, 3 июля, Дания объявила о пакете гражданской поддержки Украины. Его размер составляет чуть более 90 млн долларов. Об этом сообщает МИД Дании.



"Деньги пойдут на начало реконструкции школ, больниц и поликлиник, бомбоубежищ, водо-, тепло- и энергоснабжения, а также на поддержку населения, проживающего в районе боевых действий", - говорится в сообщении.



Отмечается, что особое внимание планируется уделить Николаеву. Цель пакета - удовлетворить насущные потребности украинцев, которые остались в стране во время войны, и одновременно создать возможность для многих перемещенных лиц вернуться в свои дома.



"Дания является одним из сильнейших партнеров Украины, и потребность в помощи для восстановления, к сожалению, огромна. Украинские дети должны иметь возможность ходить в школу, и жители должны иметь возможность получить необходимую медицинскую помощь в больнице, когда это необходимо, даже если война будет продолжаться", - сказал Министр по сотрудничеству в целях развития и глобальной климатической политики Дании Дэн Йоргенсен.



Пакет также включает средства для запуска украинской экономики. Через Инвестиционный фонд для развивающихся стран правительство создало в Украине механизм для инвестиций в реконструкцию ключевых секторов, таких как сельское хозяйство, энергетика и информационные технологии.



Программа развития Организации Объединенных Наций поддерживает экономическую активность и создание рабочих мест, в частности за счет увеличения поддержки ведения независимого бизнеса в Украине. Пакет поддержки подготовлен в тесном диалоге с Министром реконструкции Украины и Николаевской областной и местной властью.



Ден Йоргенсен сообщил, что Дания передает Украине гуманитарную помощь в районы, где население наиболее уязвимо и подвергается воздействию военных действий.



"Миллионы людей нуждаются в экстренной помощи, лекарствах и продовольствии, так же как необходимо разминировать шахты, чтобы мы могли получить припасы. Я особенно рад, что так много датских организаций гражданского общества готовы помочь в этой важной работе", - сказал министр.