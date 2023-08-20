



Дания передаст Украине 19 истребителей F-16 и обучит пилотов

Украина получит от Дании 19 истребителей F-16. Об этом объявила премьер страны Метте Фредериксен во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.



"Вы и ваши земляки продемонстрировали нам, что такое настоящая храбрость. За это мы вам обязаны всей поддержкой. С начала войны Дания была на вашей стороне, потому что ваша свобода - это наша свобода. Именно поэтому мы сегодня объявляем, что 19 -16 в Украине", - заявила она.



Премьер подчеркнула, что Дания вместе с Нидерландами сможет предоставить истребители.



"Надеюсь, что другие страны будут следовать за нами. Мы верим, что датские истребители помогут вам защитить украинское небо, украинский народ и вернуть земли, которые по праву вам принадлежат", - добавила она.



В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отметил, что переговоры с Мэтте Фредериксен были очень конкретными, содержательными и сильными.



"Наши пилоты и инженеры уже начали обучение в Дании. 19 самолетов F-16 будут предоставлены нашему государству Данией. Работаем над быстротой подготовки. Отдельно обсудили сегодня возможность расширения тренировочных миссий. Алгоритм ясен. Наша коалиция F-16 доказывает свою эффективность. Спасибо тебе, Дания!"



Напомним, ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рюютте сообщил, что Украина получит получит 42 американских истребителя F-16, а также как можно скорее начнется обучение украинских пилотов.