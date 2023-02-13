



Дания передала Украине все свои гаубицы Caesar

Дания передала украинским военным все самоходные артиллерийские установки Caesar, которые имела на вооружении. Об этом сообщает Министерство обороны Украины в Twitter.



"Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы Caesar. Настоящий друг, знающий, что наша борьба - это борьба Европы", - говорится в сообщении.



Напомним, в январе этого Дания заявила, что передаст Украине 19 установок Caesar. Также позже Минобороны Дании заявило, что планирует приобрести израильские самоходные артиллерийские установки Atmos вместо гаубиц Caesar, переданных Украине.