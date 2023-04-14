



Дания отменяет контроль на границе со Швецией и упрощает его для Германии

Дания отменяет действующий на границе со Швецией пограничный контроль и изменит акценты в пограничном контроле у ​​границы с Германией. Об этом говорится в заявлении датского правительства.



14 апреля Дания сообщила Еврокомиссии, что отменяет пограничный контроль со Швецией.



Пограничный контроль на границе с Германией продлится на следующие 6 месяцев и будет более сфокусирован на борьбе с трансграничной преступностью, чем на контроль за въездом.



На практике это означает упрощение передвижения для людей, регулярно пересекающих границу между странами. Изменения вступят в силу с 12 мая.



Дания ввела временный пограничный контроль на границе с Германией с января 2016 года, а на границе со Швецией – с ноября 2019 года.



Решения продолжить пограничный контроль с Германией объясняют тем, что для Дании сохраняется значительная террористическая угроза, а также есть риски деятельности иностранных разведывательных служб.