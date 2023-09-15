



​​​​​​​Дания одолжит Украине истребители F-16 для обучения

Бельгия примет участие в подготовке украинских пилотов на истребителях F-16 в рамках "авиационной коалиции", возглавляемой Нидерландами и Данией. Об этом заявила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер, сообщает Le Soir.



По ее словам, в 2024 году ведомство направит в Данию два самолета F-16 - двухместные учебно-тренировочные F-16B - для повышения квалификации украинских пилотов, а также отряд из примерно пятидесяти военнослужащих, в основном технического персонала, который будет отвечать за развертывание самолетов F-16.



Помимо этого шесть украинских инструкторов и четыре специалиста по планированию миссий пройдут обучение в Бельгии для последующей подготовки украинских пилотов и другого персонала.



В ближайшие недели Министерство обороны Бельгии также направит группу из трех военнослужащих в центр подготовки украинских пилотов F-16 в Дании, которая предоставила для этих целей свою авиабазу Скридструп.



Напомним, ряд стран Европы в рамках авиационной коалиции согласились провести обучение для украинских пилотов на истребителях F-16.