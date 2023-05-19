



Дания: мы обучим украинских пилотов летать на F-16

Дания может помочь в обучении украинских пилотов полетам на истребителях F-16.



По данным Reuters, такое заявление сделали в министерстве обороны страны.



"Есть поддержка в подготовке украинских пилотов для полетов на F-16. Дания вместе с близкими союзниками работала над этим. С датской стороны мы готовы оказать поддержку", - сказал глава оборонного ведомства Троэльс Лунд Поульсен.



По его словам, детали по этому вопросу будут согласованы с близкими союзниками. О своей готовности учить украинских пилотов, как известно, также объявили Великобритания и Франция.



