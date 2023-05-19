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Дания: мы обучим украинских пилотов летать на F-16
19.05.2023 21:49 Алина Груднева

Дания: мы обучим украинских пилотов летать на F-16

Дания может помочь в обучении украинских пилотов полетам на истребителях F-16.

По данным Reuters, такое заявление сделали в министерстве обороны страны.

"Есть поддержка в подготовке украинских пилотов для полетов на F-16. Дания вместе с близкими союзниками работала над этим. С датской стороны мы готовы оказать поддержку", - сказал глава оборонного ведомства Троэльс Лунд Поульсен.

По его словам, детали по этому вопросу будут согласованы с близкими союзниками. О своей готовности учить украинских пилотов, как известно, также объявили Великобритания и Франция.

 

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