



Дания ищет яхту, причастную к подрыву "Северных потоков"

Полиция Дании разыскивает яхту, которая была замечена на острове Кристианси в Балтийском море вблизи места взрыва на “Северных потоках”. Об этом пишет Reuters.



“Полиция разыскивала конкретную лодку, которая пришвартовалась здесь в сентябре и может быть причастна к взрывам на газопроводах“, - заявил высший руководитель острова Кристиансе Сорен Тийм Андерсен.



По его словам, в январе датская полиция искала информацию о лодках, пришвартованных к Кристиансе с 16 по 18 сентября, опрашивая местных жителей, собирая кадры из гавани и собирая информацию из автомата по продаже билетов в порту.



Кристианс является частью небольшого архипелага примерно в 18 км северо-восточнее острова Борнхольм в Балтийском море. Архипелаг с населением всего 98 человек является бывшей военно-морской крепостью, но остается под управлением министерства обороны Дании.

